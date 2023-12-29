سيناريو الاتحاد يتكرر .. تطورات صادمة في أزمة السوبر التركي بسبب قرار السلطات السعودية

العالم يترقب مصير كأس السوبر التركي في السعودية

تواجه مباراة جلطة سراي وفنربخشه، على لقب بطولة كأس السوبر التركي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة؛ خطر الإلغاء بشكل رسمي.

السلطات السعودية رفضت نزول نجوم جلطة سراي وفنربخشه، على أرضية الملعب، ببعض الشعارات أو ترديد أناشيد سياسية؛ معتمدة على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

قرار السلطات السعودية، أثار غضب الناديين، اللذين رفضا مغادرة فندق الإقامة في العاصمة الرياض؛ وذلك قبل دقائق من انطلاق المباراة؛ حسب ما علم موقع "GOAL".

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ويعقد الاتحاد التركي لكرة القدم ورؤساء الناديين، اجتماعًا في الوقت الحالي؛ لبحث مصير المباراة، قبل إصدار القرار الرسمي والنهائي.

وهناك خياران على طاولة الاجتماع؛ الأول هو تأجيل المباراة لعدة ساعات، على أن تقام اليوم أيضًا، والثاني هو "الإلغاء"، وعودة جلطة سراي وفنربخشه إلى تركيا فورًا.

جدير بالذكر أن واقعة مشابهة شهدتها الملاعب الآسيوية، منذ أسابيع قليلة؛ عندما رفض نادي الاتحاد السعودي، النزول إلى أرضية ملعب مباراته أمام سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا؛ بسبب وجود شعارات وتماثيل سياسية.