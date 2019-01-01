3 سيناريوهات تُبقي الإمارات في دوري الخليج العربي

الفريق خسر فرصة حسم بقائه في الجولة السابقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أضاع فريق الإمارات فرصة حسم بقائه في دوري الخليج العربي في الجولة الماضية بخسارته أمام عجمان 4-1، لكنه مازال يمتلك حظوظًا قوية في الجولة الأخيرة من البطولة.

ويتواجد الإمارات في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة متساويًا مع الفجيرة ومتفوقًا عليه بفارق المواجهة المباشرة، فيما يتواجد دبا الفجيرة في المركز الـ14 والأخير بـ12 نقطة، ويهبط من البطولة الفريقين صاحبي المركزين الـ13 والـ14.

الوحدة يُؤكد بقاء ليوناردو دي سوزا

ويلعب الإمارات ضد الشارقة في رأس الخيمة ضمن الجولة الأخيرة، فيما يُواجه دبا الفجيرة فريق بني ياس على ملعبه، بينما يخرج الفجيرة لمواجهة شباب الأهلي في دبي.

ويحتاج الإمارات لواحد من 3 سيناريوهات ليضمن بقائه في دوري الخليج العربي، وهم:

الفوز على بطل الدوري لحسم بقائه رسميًا في البطولة دون النظر لأي نتائج أخرى.

التعادل مع الشارقة، بشرط تعادل الفجيرة وتعادل أو خسارة دبا الفجيرة، وهنا سيبقى بالتفوق على دبا الفجيرة بالمواجهة المباشرة.

الخسارة أمام "الملك" ستسمح للإمارات بالبقاء في حالة وحيدة، هي خسارة الفجيرة وتعادل أو خسارة دبا الفجيرة.

يُذكر أن المدرب التونسي للفريق "جلال القادري" كان قد وصف فريقه بالمحظوظ فيما يخص نتائج الجولة السابقة، مبديًا في نفس الوقت أسفه لإهدار الصقور فرصة حسم بقائهم في الدوري بخسارتهم المخيبة أمام عجمان.