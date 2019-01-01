الوحدة يُؤكد بقاء ليوناردو دي سوزا

مدرب الوحدة يُعلن التحدي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد نادي الوحدة الإماراتي على لسان رئيسه أحمد الرميثي بقاء نجم الفريق ليوناردو دي سوزا ضمن صفوفه الموسم القادم.

وأثيرت عدة أخبار في الأيام الأخيرة عن إمكانية رحيل نجم الوسط البرازيلي بعد تلقيه عدة عروض من داخل وخارج الإمارات.

وتركزت الأخبار حول عرض جيد من الصين، وأوضحت المصادر المتابعة أن اللاعب بصدد دراسة تلك العروض جيدًا، كما أن الوحدة مرحب بالتخلي عن اللاعب حال كان العرض الصيني مغريًا.

جوارديولا: نريد ساني معنا، ونُحاول تجديد عقده منذ عام ونصف

لكن الرميثي نف كل هذا وطمأن جماهير الوحدة بقوله لصحيفة الإمارات اليوم "ليوناردو باقٍ مع العنابي ولن يرحل، عقده مستمر مع الوحدة حتى نهاية الموسم المقبل ولن نتخلى عنه لأي نادٍ محلي أو خارجي، سواء بالبيع أو الإعارة".

أضاف "هذا نظرًا لحاجة الفريق الكبيرة له، خاصة بعد تألقه الملفت محليًا وقاريًا في الفترة الأخيرة وإسهامه بقوة في تأهل الوحدة لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وهو كذلك هداف البطولة حتى الجولة الخامسة من دور المجموعات برصيد 8 أهداف".

يُذكر أن ليوناردو متواجد حاليًا في البرازيل لقضاء عطلته السنوية بعدما سمح له الجهاز الفني بقيادة هينيك تين كات ببدء أجازته مبكرًا نتيجة غيابه الاضطراري بسبب الإيقاف عن مباراة الجولة الأخيرة في دوري أبطال آسيا أمام اتحاد جدة الثلاثاء القادم.