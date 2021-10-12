سيميوني يعترف بالاستعانة بسواريز لضم ميسي

المدرب الأرجنتيني فضل عدم الاتصال باللاعب نفسه

اعترف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بمحاولة التعاقد مع مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ميسي رحل عن صفوف برشلونة في الصيف، بعد فشل النادي الكتالوني في تسجيله بقائمة الفريق للموسم الجديد.

صاحب الـ34 سنة قرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين، بعد منافسة شبه محدودة للنادي الفرنسي من أندية الدوري الإنجليزي.

ومن جانبه قال سيميوني في تصريحات صحفية:"سأخبركم بالتفصيل، عندما حدثت الفوضى في برشلونة بخصوص عقد ميسي اتصلنا بلويس سواريز، لم أتصل وقتها بليو وقررت التواصل مع سواريز".

وأضاف:"سألته وقتها عن أحواله وهل هناك ولو إمكانية بسيطة جدًا من أجل جلب ميسي إلى أتلتيكو مدريد".

وتابع لصحيفة "Olé":"الأمر استمر ثلاث ساعات فقط، بعدها ظهر باريس سان جيرمان، كنا مهووسون بفكرة التعاقد مع ميسي لكن لم تتح لنا أي فرصة لتحقيق ذلك".

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يذكر أن ميسي لعب 5 مباريات مع باريس حتى الآن بكل المسابقات، ونجح في التسجيل مرة واحدة فقط أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.