"سيميوني هو أليكس فيرجسون أتلتيكو مدريد"

إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد يطالب دييجو سيميوني بالاستمرار مع الفريق لأطول وقت ممكن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد بالمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس وبما يقدمه مع الفريق في السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيريزو وأكد خلالها على أمله أن يكون سيميوني جزءًا أكبر من تاريخ ذلك النادي.

📆نهائي 2016

ديربي مدريدي في النهائي، انتهى مجددًا لمصلحة ريال مدريد، بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل فريق.



تقدم راموس في الدقيقة 15، وتعادل أتلتيكو عن طريق كاراسكو في الدقيقة 75، وحسم ريال مدريد اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5-3. pic.twitter.com/uqeJ1Cdas6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال سيريزو: “سيميوني قام بالعديد من الأمور الرائعة لهذا النادي وتسبب في الكثير من الاستقرار لنا، لقد تم اعتباره دومًا جزءًا من تلك العائلة، ودومًا ما يشعر بالراحة هنا".

وأضاف: "ستمر العديد من السنوات قبل حتى أن يرحل عن هنا، أتمنى أن يصبح سيميوني هو أليكس فيرجسون الخاص بأتلتيكو مدريد في المستقبل".

خاص - سيميدو يطلب الرحيل إلى أتلتيكو مدريد

وكانت تقارير سابقة قد رجحت أن يكون مستقبل سيميوني في أتلتيكو مدريد مهددًا بعد رحيل عدد كبير من عناصر الفريق الأساسية.

جدير بالذكر أن سيميوني كان قد قاد الفريق في العام الماضي لتحقيق كأس السوبر الأوروبية على حساب ريال مدريد وأنهى الدوري الإسباني في المركز الثاني.