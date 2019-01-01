خاص - سيميدو يطلب الرحيل إلى أتلتيكو مدريد

هل يرحل الظهير البرتغالي ليسهل ضم جريزمان؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نيلسون سيميدو ظهير أيمن برشلونة في قبول عرض أتلتيكو مدريد للحصول على خدماته.

وذكر راديو كتالونيا ثم أكد جول، أن أتلتيكو قد عرض 25 مليون يورو لضم الظهير البرتغالي.

ويرفض برشلونة هذا العرض لأنه لا يتناسب مع مبلغ شراء اللاعب من بنفيكا قبل عامين مقابل 30 مليون يورو أولاً، ولأن النادي لا يرغب بالاستغناء عن سيميدو ثانياً.

ولكن على كل حال، دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو يعرض على سيميدو ما لا يمكن لنظيره إرنستو فالفيردي عرضه، وهو المقعد الأساسي.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة لا ينوي خسارة أمواله هذا الصيف، وكونه دفع 30 مليون لضم اللاعب فلن يبيعه بأقل من 35 مليون.

يبقى ذلك في حالة واحدة فقط، ألا يتم استغلال سيميدو لتقليل ثمن صفقة أنتوان جريزمان، المتوقع رحيله من أتلتيكو إلى برشلونة.