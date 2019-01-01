سيميوني: دفاع أتلتيكو مدريد؟ أفضل هدية لي

تعرف على تصريحات سيميوني في المؤتمر الصحفي لمباراة بلد الوليد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أشاد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، بالحالة الدفاعية التي ظهر عليها فريقه ضد لوكوموتيف موسكو في لقاء دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد يواجه ريال بلد الوليد مساء الغد، الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "ما حدث في لقاء لوكوموتيف موسكو أكثر من مجرد عمل جماعي دفاعي من الفريق ولكنه أيضًا يعبر عن مشاعر اللاعبين. حينما تلعب مع صديقك وتكاد تستقبل أهداف تقاتل بكل ما لديك لأجلهم. هذا ما شاهدته".

وتابع: "لا أمانع اللعب بجواو فيليكس ودييجو كوستا وألفارو موراتا في تشكيل واحد. جواو لديه رؤية عظيمة في المباراة وقد تنجح هذه الخطة في بعض المباريات ولكننا سوف نرى ما قد يحدث".

المدرب الأرجنتيني أكد أنّ فريقه قد يقاتل للفوز بالدوري الإسباني ويحاول التركيز على الفوز بكل مباراة على أمل سقوط المنافسين، مشيرًا إلى أنّ الليجا أصبحت أكثر تنافسية وكل الفرق تطورت بصورة ملحوظة.

واختتم: "استمرار كوستا هي ما أطمح له، أتمنى أن أراه دائمًا يتطور ويسجل الأهداف، فهو لا ينظر إلى ما حققه في الماضي وإنما يهدف دائمًا أن يقدم الأفضل وغير ذلك يجعله غاضبًا".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة.