"سيميوني الثالث" يتألق مع الأرجنتين ويجذب أنظار كبار أوروبا

أداء مبهر من نجل "التشولو"

يستمر تألق الأرجنتيني جوليانو سيميوني نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، فبعد نهاية رائعة للموسم مع ديبورتيفو ألافيس، نقل تألقه إلى الأرجنتين مع المنتخب الأولمبي.

تلقى الاستدعاء الأول من خافيير ماسكيرانو للعب بقميص المنتخب الأولمبي، وفي دخوله لأول مرة سجل هدفين وعبر عن نفسه بقوة في تشكيل التانجو.

جوليانو هو ثالث لاعب من عائلة سيميوني يرتدي قميص الألبيسيليستي، بعد الأب دييجو نفسه الذي مثل كل المراحل السنية للتانجو، ثم الابن جيوفاني الذي مثل الفئات السنية الأدنى وكذلك المنتخب الأول، والآن حان الدور على جيوفاني ليحمل قميص المنتخب الأولمبي الأرجنتيني استعدادًا لأولمبياد 2024.

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صحيفة "آس" الإسبانية تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يجذب انتباه العديد من الفرق الأوروبية لضمه بعد المستوى الرائع الذي أظهره مع ألافيس.

لكن العودة إلى أتلتيكو مدريد للعب تحت إمرة أبيه قد تمثل خيارًا، الروخيبلانكوس يمتلك عقده بعد إعارتين لكل من ريال سرقسطة وديبورتيفو ألافيس، إلا أن العقد الذي ينتهي في 30 يونيو 2024 قد يجبر أتلتيكو مدريد على خطوة سريعة إذا أراد عدم التفريط في سيميوني الأصغر.