سيميوني أشاد بفالفيردي بعد عرقلة موراتا

فالفيردي أكد أن مدرب أتليتكو أشاد بذكاءه

قال فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إنه سعيد للغاية بالفوز على أتليتكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني الذي أقيم أمس.

ريال مدريد كان قد توج بالكأس للمرة الحادية عشر بعد التغلب على أتليتكو مدريد عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "ما قمت به مع موراتا تصرف غير رياضي بكل تأكيد أنا معترف بذلك ليس لدي أي حُجة لما قمت به، ولكن الخيار كانت واحد وهو أن أقوم بعرقلته قبل أن يسجل هدف الفوز لهم".

فالفيردي كان قد طُرد من الملعب بعد عرقلته للاعب أتليتكو مدريد ألفارو موراتا، في الدقيقة 116 من عمر المباراة بعد إنفراد المهاجم الإسباني بالمرمى.

وتابع: "كنت غاضب وحزين للغاية لترك الفريق بعشرة لاعبين في نهاية المباراة، ولكنني فوجئت بدعم الجميع لي وعلى التصرف الذي قمت به، حتى سميوني مدرب أتليتكو أخبرني بأنها كانت لعبة ذكية، وأن تصرفي طبيعي في مثل هذا الوقت من المباراة".

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واختتم: "أنا سعيد جداً أنا في لحظة لا تصدق بالتتويج ببطولة رفقة ريال مدريد، وأشكر المدرب زيدان على الفرص التي يمنحني إياها، إنه رائع وهو على مسافة واحدة من جميع اللاعبين، ويجب أن أشكره على ثقته في قدراتي".

على نفس الصعيد توجه المهاجم الشاب رودريجو جوس بالشكر لزميله الألماني توني كروس الذي صمم أن يسدد اللاعب ركلة الجزاء الثانية لصالح الميرنجي أمام أتليتكو مدريد.

وقال اللاعب اللاعب الشاب في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية هذه اللحظات لا تقدر بأي ثمن لقد نجح في الفوز بلقب رفقة ريال مدريد الأمر رائع على كل المستويات".

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وعن ركلة الترجيح التي سددها أكد أنه يتدرب عليها بشكل يومي ولكن أراد أن يسددها بشكل مرتفع أكثر من المعتاد عليه لتكون صعبة على يان أوبلاك حارس أتليتكو.

وتابع: "عندما كانوا يقررون من سيسدد الركلات تقدم كروس وقال رودريجو سيسدد، فنظرت إليه فقال لي تقدم أنا أثق بك".

يذكر أن ريال مدريد نجح في التتويج بالنهائي التاسع رفقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من أصل 9 خاضها الفرنسي رفقة الفريق الإسباني.