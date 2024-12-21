سيميوني رغم فرص الخصم: دافعنا جيدًا .. وكل هزائم برشلونة غير مستحقة!

سيميوني يشيد بدفاع فريقه امام برشلونة...

أشاد ديجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بدفاع فريقه في مباراة برشلونة، مشيرًا إلى أن الفريق الكتالوني، لم يكن يستحق الخسارة، في الكثير من المباريات التي فقد فيها النقاط.

ونجح أتلتيكو مدريد، في خطف صدارة الدوري، بعد التغلب على برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الليجا.

وقال سيميوني في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "برشلونة، لعب بشكل جيد للغاية، لقد سنحت له العديد من الفرص ولكننا قدمنا مباراة دفاعية جيدة، وخاصة أوبلاك، وهذا سمح لنا بالفوز".

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وتابع: "الحظ كان حليفنا، ومع الصبر للاستفادة من الهجمات المرتدة سجل سورلوث هدفًا رائعًا، قبل عدة أسابيع أجريت محادثة مع اللاعب وشرحت له الطريقة التي نريدها منه، لقد لعب بأفضل طريقة".

وأضاف: "في كل المباريات التي خسرها برشلونة، ستجد أنهم ليستحقوا ذلك، ولكنهم يخاطرون ويستهلكون الكثير من طاقتهم".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد، يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.