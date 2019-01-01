سيميوني يقلل من سباعية فريقه على ريال مدريد

أتلتيكو يسحق جاره الملكي ودياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قلل دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، من انتصار فريقه على ريال مدريد بسباعية وأكد أن اللقاءات الودية لا تعد مقياساً.

وانتصر أتلتيكو فجر السبت على جاره ريال مدريد بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن كأس الأبطال الدولية الودية بالولايات المتحدة.

وقال سيميوني بعد المباراة للمراسلين: "لا أتعجل في أي شيء، أعيش الواقع، لقاء جيد، رأتي تفاؤل وحماسة، واتطلع للقاء القادم".

وأكمل: "لا أعتبر اللقاء مقياساً لمستوى الفريقين، جهزنا جيداً، وبحثنا عن كيفية إيذاء ريال مدريد، وكنا موفقين، ولكن يمكن التحسن دائماً".

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وختم: "ريال مدريد وصل لمرمانا، كل فريق يملك عدد من المواهب، نحن نملك فيليكس، رأيته للملعب مهمة، ولذا أفضل توظيفه خلف المهاجم".

وتألق فيليكس وسجل هدفاً، بينما نجم المباراة كان دييجو كوستا الذي أحرز رباعية ثم خرج مطروداً.