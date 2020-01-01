سيميدو على وشك مغادرة برشلونة نحو البريميرليج

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أكدت تقارير اقتراب نيلسون سيميدو من مغادرة برشلونة في الأيام المقبلة بشكل نهائي، ووجهته المقبلة ستكون نحو الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة وولفرهامبتون.

الدولي البرتغالي ضمن قائمة من اللاعبين يحاول النادي الإسباني بيعهم من أجل توفير سيولة مادية تساعده على تدعيم صفوفه هذا الصيف.

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وذكر "فابريزيو رومانو" أن برشلونة وولفز في مفاوضات متقدمة بخصوص بيع الظهير الدولي البرتغالي وحسم الصفقة في الساعات المقبلة.

وستكون الصفقة في حدود 34 مليون يورو، وأشارت بعض المصادر الإسبانية إلى أن وكيل اللاعب جورجي مينديش، والذي يرتبط بعلاقات قوية مع وولفز هو مهندس الصفقة.

العمل سيكون مكثفاً في الساعات المقبلة أيضاً بين اللاعب ووكيله من طرف، والنادي الإنجليزي من الطرف الآخر من أجل التوصل لاتفاق بخصوص الراتب، والذي يبدو في طريق الحسم.

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سيميدو ليس الوحيد الذي سيغادر النادي الكتالوني في الساعات المقبلة، إذا ينتظر أن يرافقه أيضاً أرتورو فيدال الذي في طريقه لميلانو لإتمام انتقاله لإنتر.

ويعمل رونالد كومان على التخلص من مجموعة من لاعبي برشلونة من أجل إفساح المجال لضم تدعيمات تتناسب مع طريقة لعبه وخططه.