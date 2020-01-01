الليجا توضح .. لماذا برشلونة ليس قادراً على ضم لاوتارو وفاينالدوم؟

نظام خاص وضعته رابطة الدوري الإسباني

أوضح مسؤول برابطة الليجا الإسبانية النظام الذي تم وضعه من أجل التحكم في ميزانية الأندية، بطريقة تشابه تلك المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي عبر قواعد اللعب النظيف.

وتواجه كبرى الأندية في الليجا، وعلى رأسها برشلونة، صعوبات في إبرام تعاقدات جديدة بعد الأزمة الاقتصادية التي عانت منها في أعقاب جائحة كورونا.

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وقال يوريس إيفرس، المدير الإعلامي لليجا مع "ميرور": "نملك نظاماً اقتصادياً يتخطى ذلك الخاص بالاتحاد الأوروبي ويعرف بقواعد اللعب النظيف".

وأكمل: "في يويفا ينظرون للأمور بعد نهاية الموسم، نحن نضع القواعد قبل بدايته، إذا حاول برشلونة إبرام صفقة خلف الكواليس، المحللون الخاصون بنا سيلاحظون الأمر".

وواصل إيفرس: "برشلونة وافق على ذلك النظام رداً على فترة عانى فيها من دفع رواتب لاعبيه لأنه صرفوا وصرفوا عديد الأموال ولا أحد يريد الرجوع لتلك الفترة".

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وأشارت "ميرور" إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها النادي الكتالوني على إثر توقف النشاط، والتي تشارف 300 مليون يورو عن الأشهر الستة الماضية فقط.

وحتى الآن ارتبط برشلونة بعدة اسماء لدعم صفوفه مثل الهولنديين ممفيس ديباي وجورجينو فاينالدوم، بالإضافة لهداف إنتر لاوتارو مارتينيز، ولكن سيكون مطالباً بالبيع أولاً إذا أراد إضافة لاعبين جُدد.