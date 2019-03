مانشستر يونايتد يطيح بباريس سان جيرمان ويعبر لربع نهائي دوري الأبطال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حسم مانشستر يونايتد بطاقة العبور إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في قلب الطاولة على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إياب دور الستة عشر.

وأنهى مانشستر يونايتد شوط المباراة الأول أمام باريس سان جيرمان متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وكان الشوط الأول على وقع مثير على عكس المتوقع، حيث سارت التوقعات إلى سيطرة باريسية مطلقة أمام جز للضيوف الذين يفتقدون أغلب قوامهم الأساسي.

وتقدم روميلو لوكاكو مبكرًا لصالح مانشستر يونايتد مستغلًا خطأ دفاعيًا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ليعطي مانشستر يونايتد تقدمًا مبكرًا كان في أمس الحاجة إليه.

ونجح الظهير الأيسر الإسباني خوان بيرنات في تعديل النتيجة بعدما ترجم عمل هجومي رائع بدأ من أقدام داني ألفيش مرورًا بأقدام كيليان مبابي الذي مررها بدوره إلى بيرنات الذي سجل الهدف.

وعقب تعادل باريس سان جيرمان، وصلت نسبة استحواذ نادي العاصمة الفرنسية إلى 80% أمام محاولات مانشستر يونايتد اللعب على المرتدات والكرات الطولية والتسديدات البعيدة من خارج منطقة الجزاء.

21 - Manchester United have scored in 21 consecutive away matches in all competitions, equalling the club record set between November 1956 and September 1957 under Sir Matt Busby. Prolific. pic.twitter.com/6msiwiuZPv