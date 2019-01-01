مانشستر يونايتد يطيح بباريس سان جيرمان ويعبر لربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان ويعبر لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حسم مانشستر يونايتد بطاقة العبور إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في قلب الطاولة على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إياب دور الستة عشر.

وأنهى مانشستر يونايتد شوط المباراة الأول أمام باريس سان جيرمان متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وكان الشوط الأول على وقع مثير على عكس المتوقع، حيث سارت التوقعات إلى سيطرة باريسية مطلقة أمام جز للضيوف الذين يفتقدون أغلب قوامهم الأساسي.

وتقدم روميلو لوكاكو مبكرًا لصالح مانشستر يونايتد مستغلًا خطأ دفاعيًا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ليعطي مانشستر يونايتد تقدمًا مبكرًا كان في أمس الحاجة إليه.

ونجح الظهير الأيسر الإسباني خوان بيرنات في تعديل النتيجة بعدما ترجم عمل هجومي رائع بدأ من أقدام داني ألفيش مرورًا بأقدام كيليان مبابي الذي مررها بدوره إلى بيرنات الذي سجل الهدف.

وعقب تعادل باريس سان جيرمان، وصلت نسبة استحواذ نادي العاصمة الفرنسية إلى 80% أمام محاولات مانشستر يونايتد اللعب على المرتدات والكرات الطولية والتسديدات البعيدة من خارج منطقة الجزاء.

21 - Manchester United have scored in 21 consecutive away matches in all competitions, equalling the club record set between November 1956 and September 1957 under Sir Matt Busby. Prolific. pic.twitter.com/6msiwiuZPv

— OptaJoe (@OptaJoe) ٦ مارس ٢٠١٩

وبعد خطأ فادح من الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، نجح روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الثاني، بعدما ارتدت تسديدة ماركوس راشفورد البعيدة من الحارس الدولي الإيطالي.

وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، ليعد بشوط ثانٍ أكثر إثارة وفقًا لمعطيات الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول العديد من الأرقام، حيث سجل روميلو لوكاكو هدفين لصالح مانشستر يونايتد، ليسجل الشياطين الحمر في المباراة الحادية والعشرين لهم خارج قواعدهم على التوالي في دوري الأبطال.

وبهذا الرقم يعادل مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار الرقم القياسي الذي حققه الشياطين الحمر في خمسينيات القرن الماضي مع السير مات باسبي.

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وحقق مانشستر يونايتد هذا الرقم تحت قيادة مات باسبي في الفترة ما بين نوفمبر 1956 وسبتمبر 1957، في الجيل التاريخي للفريق.

وفي شوط المباراة الثاني حاول مانشستر يونايتد الوصول إلى هدف ثالث يحسم به بطاقة العبور، في مقابل محاولات من باريس سان جيرمان لقتل المباراة تمامًا.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء اختسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، في سيناريو مثير إلى حد كبير.

وتولى ماركوس راشفورد تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح ليعبر بمانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في سيناريو لم يتوقعه أكثر المتفائلين.