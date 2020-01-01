سيلفا: ديربي مانشستر كان خاصًا اليوم بسبب خسارة البريميرليج

ماذا قال بيرناردو سيلفا عقب انتصار مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد

قال بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي إن تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد يعد أمرًا هامًا للغاية، ولكنه لا يحسم أي شيء ويجب انتظار مواجهة الإياب.

وحقق مانشستر سيتي انتصارًا هامًا على حساب مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من كأس كاراباو.

وقال بيرناردو سيلفا عقب المباراة: "لقد بدأنا جيدًا وكان الشوط الأول رائعًا، كان بإمكاننا تسجيل 4 أو 5 أهداف ولكن لم يحالفنا الحظ في ذلك، ولكننا نجحنا في فرض السيطرة والهيمنة والخروج بنتيجة مميزة"

وأضاف: "حزين لتلقي هذا الهدف ولكن اللعب في أولدترافورد ليس أمرًا سهلًا، وتحقيق الفوز بثلاثة أهداف هناك يعد أمرًا جيدًا للغاية بالنسبة لنا"

وتابع: "أنا سعيد جدًا بتسجيل الهدف وبتحقيق هذا الفوز ونأمل في حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، لا يمكن الحديث عن حسم أي شيء الآن"

وأردف: "كانت مباراة خاصة للجمهور ولنا بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج في مواجهة ملعب الاتحاد، الديربي دائمًا ما يكون له حسابات أخرى"

وأكمل: "لا فارق بين بطولة وأخرى، كل المسابقات التي نشارك فيها مهمة، وبالنظر إلى الموسمين الأخيرين فنحن نشارك في أكثر من بطولة ونعطيهم جميعًا نفس الأهمية"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد سقط أمام جاره بهدفين مقابل هدف واحد منذ حوالي شهر في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.