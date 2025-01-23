رئيسة سيلتا فيجو : تعرضنا للظلم أمام ريال مدريد وفلورنتينو بيريز طلب مني "الهدوء"!

الحديث لا يزال مستمرًا عن مباراة كأس ملك إسبانيا

بعد حوالي أسبوع على خروج سيلتا فيجو على يد ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، خرجت رئيسة النادي ماريان مورينو، للكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بهذه المباراة وحديثها مع فلورنتينو بيريز رئيس الميرينجي.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 في الوقت الأصلي، قبل أن تتحول النتيجة إلى 5/2 بعد اللجوء لشوطين إضافيين، وسط العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، وظهور اتهامات بقيام التحكيم بمجاملة ريال مدريد.

وفي هذا السياق قالت مورينو خلال حلولها كضيفة في برنامج "لا ريفويلتا" عبر قناة "TVE":"كان هناك جدل وقرارات تحكيمية مثيرة للشكوك نوعًا ما، حتى دييجو سيميوني اعترض على ما حدث".

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وأضافت:"كانت هناك جزاء ركلة جزاء لم يحتسبونها وتسلل مشكوك فيه لم يشاهدونه، وكرة أخرى وصل فيها ويليوت أولًا ولم يراها الحكم، الحارس قفز وأزاح الكرة".

وأشارت:"يومها طالبني فلورنتينو بيريز بالهدوء وقال لي لا تقلقي ولا تتوتري".

وخلال حديثها تطرقت رئيسة النادي الإسباني إلى عدة أمور أخرى، مثل قدرتها على الترويج لناديها، كما أشادت بإياجو أسباس ووصفته بالأسطورة الأعظم في ناديها.