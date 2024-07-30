"سيفوتك القطار!".. رسالة شديدة اللهجة من برشلونة إلى نيكو ويليامز

النادي الكتالوني يريد الصفقة بأسرع وقت..

وجه برشلونة رسالة شديدة اللهجة إلى نيكو ويليامز بضرورة حسم موقفه في الميركاتو بشأن الانضمام للنادي الكتالوني.

وفقًا لشبكة "كادينا سير" فإن برشلونة أخطر المقربين من نيكو ويليامز بسرعة اتخاذ قراره بالانضمام إلى برشلونة "لأن القطار يمر الآن".

يأتي هذا في أعقاب التقارير التي تحدثت عن رغبة نيكو ويليامز في إرجاء الانتقال للعام المقبل، وهنا وجه برشلونة الرسالة لويليامز بأنهم "لن ينتظروه موسمًا آخر!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يعتزم برشلونة الانتقال إلى ملف لى داني أولمو إذا لم يوقع ويليامز ويعتقد أنهم واثقون من قدرتهم على الاتفاق على صفقة لجلب الجناح المبهر إلى كتالونيا.

ولا يزال ويليامز في إجازة حاليًا بعد التألق الشديد مع إسبانيا ومساعدة "لا روخا" على الفوز ببطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.