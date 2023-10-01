سيغضب جوارديولا؟ .. تغريدة تضع دي بروينه في ورطة بسبب رونالدو وتشافي وإنييستا!

النجم الإنجليزي يثير الجدل!

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على غير عادته تسبب النجم الإنجليزي كيفين دي بروينه في إثارة بعض الجدل بعدما قام بالإعجاب بتغريدة عبر منصة إكس بحسابه عليها.

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جاء هذا حيث تحدثت التغريدة عن عدد التمريرات الحاسمة التي قدمها كريستيانو رونالدو في مسيرته الاحترافية وقارنتها بالثنائي تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

وكتب صاحب التغريدة: "كريستيانو رونالدو لديه عدد تمريرات حاسمة أكثر من تشافي وإنييستا مجتمعين بواقع 242 تمريرة، ليس سيئًا بالنسبة لشخص يقال عنه يسجل الأهداف السهلة".

وسرعان ما أدرك دي بروينه الجدل الذي ورط نفسه فيه وقام بإلغاء الإعجاب بالتغريدة، لكن ذلك كان بعد أن جذب إعجابه بها أنظار الجماهير بالفعل.

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جدير بالذكر أن دي بروينه يعاني من إصابة في الوقت الحالي ولا يشارك مع مانشستر سيتي، حيث لم يظهر حتى الآن سوى في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام برنلي.

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