سيطرة سعودية على قائمة الأفضل في دوري أبطال آسيا

الوصافة كانت من نصيب اللاعب البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر السعودي

ماجد جزر

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين الأفضل في مباريات جولة إياب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية 2019.

وشهدت الصدارة تواجد اللاعب البرازيلي رومارينيو لاعب نادي اتحاد جدة السعودي بعد تألقه في مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي ذوب آهن الإيراني وقيادة فريقه للتأهل إلى ربع نهائي البطولة، حيث نجح في تسجيل هدفين في مرمى الخصم.

الوصافة كانت من نصيب اللاعب البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر السعودي، والذي قدم مباراة كبيرة أمام الوحدة الإماراتي وتمكن من تسجيل هدفين.

المركز الثالث من نصيب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي، والذي سجل هدف في مباراة الوحدة الإماراتي وقاد فريقه للتأهل.

السيطرة السعودية تواصلت وحل اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، والذي سجل هدف فوز فريقه على حساب مواطنه الهلال ولكنه لم يشفع لهم للتأهل ومواصلة المشوار الآسيوي.

البرازيلي إدميلسون جونيور لاعب الدحيل القطر حل خامسًا رغم خروج فريقه، متفوقًا على بغداد بونجاح لاعب السد القطري وزميله أكرم عفيف، وأخيرًا حل فيتشو لاعب اتحاد جدة السعودي.