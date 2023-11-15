"سيصبح من أغنى المدربين" .. الكشف عن راتب مارسيلو جاياردو مع الاتحاد

سيصبح واحدًا من أغنى المدربين في العالم

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في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، أجمعت كافة المصادر المحلية والعالمية، على توصل نادي الاتحاد السعودي، لاتفاق مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

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جاياردو لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ، منذ الرحيل عن العملاق الأرجنتيني ريفر بليت في ديسمبر 2022؛ حيث توج معه بـ13 لقبًا رسميًا، أبرزهم كوبا ليبرتادوريس "مرتين".

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، اليوم الأربعاء، سيحصل المدير الفني الأرجنتيني، على راتب سنوي 22 مليون يورو "89.5 مليون ريال سعودي"، من العميد الاتحادي.

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وحسب آخر التسريبات، سيوقع مارسيلو جاياردو البالغ من العمر 47 سنة، على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حتى 30 يونيو 2025.

الاتحاد كان قد أقال البرتغالي نونو سانتو، من القيادة الفنية للفريق الأول؛ بعد أن حقق لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، الموسم الرياضي الماضي.

جدير بالذكر أن نتائج نادي الاتحاد، تراجعت بشكل كبير في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يحتل الفريق، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال "المتصدر".

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