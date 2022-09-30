سيسيليا ران رانارسدوتير: نجمة حراسة بايرن ميونخ ومنتخب آيسلندا

وقعت اللاعبة البالغة من العمر 19 عامًا عقدًا مع بايرن ميونخ هذا الصيف، قبل تجربة مختلفة في كأس أوروبا للسيدات.

عندما ظهرت سيسيليا ران رونارسدوتير حارسة مرمى آيسلندا لأول مرة كانت تبلغ من العمر 13 عامًا فقط.

تطورت سريعًا خلال خمس سنوات ومنذ ذلك الحين أصبحت أصغر حارسة مرمى تشارك مع منتخب بلادها على الإطلاق، ووقعت مع أحد أكبر الأندية في العالم بايرن ميونخ، وهي الآن جاهزة لموسمها الكامل الأول في واحدة من أفضل بطولات الدوري في العالم.

كان من المقرر أن تكون اللاعبة البالغة من العمر 19 عامًا جزءًا من تشكيلة أيسلندا في بطولة أوروبا للسيدات هذا الصيف أيضًا، وهي أول بطولة كبرى لها، لكن تم استبعادها إصابتها بكسر في الإصبع، لكنها بقيت في إنجلترا لتعايش الأجواء.

عندما تحدث جول إلى ثورستين ماجنوسون، أول مدرب حارس مرمى لها ، كان هناك سؤال واحد ملح، هو كيف يمكن لحارس المرمى إحداث مثل هذا التأثير في مثل هذه السن المبكرة؟

إجابته كانت بسيطة: "هذا يعود إلى الشخصية."

رونارسدوتير أصبحت حارسة مرمى بالصدفة. كانت تلعب في مركز آخر لبضع سنوات حتى احتاج فريقها في سن العاشرة إلى حارسة مرمى.

بعد ذلك بعامين، اكتشفها ماجنوسون في مدرسة حارسات المرمى التي وضعها اتحاد كرة القدم الأيسلندي. تذكر اليوم بالكلمات قائلاً أكثر من مرة: "كان هناك شيء خاص".

من هناك، أخذها تحت رعايته وعمل على إبراز إمكاناتها. استغرق الأمر سنة واحدة فقط حتى لعبت كرة القدم في الدرجة الثانية في أيسلندا.

قالت رونارسدوتير لجول: "في ذلك الوقت، كان الأمر طبيعيًا جدًا بالنسبة لي لأنني كنت أرغب دائمًا في اللعب، وكنت أرغب دائمًا في المزيد، ومن الواضح أنه كان لدي مدرب رائع لحراس المرمى "ثورستين" الذي ساعدني كثيرًا".

"عندما تعود بالذاكرة، فأنت ممتن للغاية للفرص التي قدمها لك المدربون. أنت لا تدرك ذلك في نفس الوقت - لأنك تريد دائمًا اللعب، فأنت تفكر فقط في ذلك - لكن من الجنون وضع طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في المرمى.

"رأى الأشخاص من حولي دائمًا مدى صعوبة عملي وكانوا يعرفون أنني أستحق ذلك. كانوا يعلمون أنني كنت جيدة بما يكفي. بالنسبة لهم، لم يكن الأمر مفاجئًا، لكنني أعتقد أنه يجب أن يكون مفاجئًا عندما تشاهد المباراة وترى حارس مرمى يبلغ من العمر 13 عامًا طويل القامة! "

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تضيف ماجنوسون: "عليك أن ترى الطريقة التي تم تدريبي بها"، موضحة كيف تمكنت من اقتحام اللعب في سن مبكرة.

تم تدريبها على أنها حارسة مرمى، بمبدأ لا يهم من تلعب معه أو من تلعب ضده. الأهم إتقان الدور.

بعد أن حققت إنجازًا مع أفتوريلدينج في أيسلندا، وقعت مع فيلكير في الدرجة الأولى. بعد موسمها الأول مع النادي، حصلت على أول استدعاء لها في المنتخب الوطني الأول، وبعد بضعة أشهر شاركت لأول مرة.

كانت تبلغ من العمر 16 عامًا وسبعة أشهر وسبعة أيام، وكانت أصغر حراس المرمى في منتخبها، متجاوزة الرقم القياسي السابق بفارق 148 يومًا.

حصلت على جائزة أفضل لاعبة شابة لهذا العام في دوري الدرجة الأولى الأيسلندي في موسمها الثاني، وسرعان ما بدأت في جذب الانتباه من الخارج.

انتقلت إلى السويد، التي تمتلك واحد من أفضل الدوريات في العالم لتطوير المواهب الشابة، قبل أن توقع عقدًا مع إيفرتون، وانتقلت هذا الصيف إلى بايرن ميونخ.

عندما سُئلت عما إذا كانت تفكر يومًا في أسماء النجوم التي تتدرب وتلعب معهم في ألمانيا، أجابت رونارسدوتير بإجابة تعكس ما قاله ماجنوسون.

تقول: "عندما دخلت غرفة الملابس لأول مرة، تعرفت على كل هذه الوجوه وكل هذه الأسماء. لكنني أعتقد أنه بمجرد أن تدخل الملعب، فأنت لا تفكر في ذلك."

العمل الذي بذل في جعل رونارسدوتير واحدة من أكثر حراس المرمى الشباب إثارة في العالم لا يتعلق فقط بعلم النفس، بالطبع.

"كنا نتدرب ستة أيام في الأسبوع" يتذكر ماجنوسون فترتها من البداية. "كان الأمر صعبًا عليها بعض الشيء - يمكنك أن تتخيل أن الفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا فقط. لكنها لم تستسلم أبدًا.

"بعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، اضطررت إلى تغيير جدول التدريب لأنها كانت تعمل بشكل جيد. كان أمرًا لا يصدق أن ترى مدى سرعة تكيفها وإدراك ما يتعين عليها القيام به لتكون حارسة مرمى.

"على الفور، كانت هناك شخصية كبيرة وشخص ذكي حقًا."

تذكر الفتاة الشابة التي ركلت 400 إلى 500 كرة كل يوم لتحسين تسديداتها. تذكر السترة الثقيلة التي كانت تتدرب عليها أربع مرات في الأسبوع لمدة أربع سنوات للحصول على قدرة القفز التي تتمتع بها الآن.

وأضاف قائلاً: "ست مرات في الأسبوع لمدة أربع سنوات، لا يهم إذا كان الجو بارد أو حار، دائمًا ما كنا نخرج للتدريب. لم يكن لديها أي عذر لعدم الذهاب."

أحد الأشياء الأخرى التي فعلها ماجنوسون مع رونارسدوتير عندما بدأوا العمل معًا لأول مرة هو كتابة بعض الأهداف للمستقبل.

كان أحدهما هو الوصول إلى المنتخب الأول في غضون ست إلى ثماني سنوات. كما قال ضاحكًا: "وكنا قبل عامين!".

تعتقد رونارسدوتير أن اللحظة المجنونة هي الإنجاز الذي تفتخر به حتى الآن. من المحتمل أن يكون هناك الكثير في المستقبل أيضًا.

لعبت في الخارج الآن، وعاشت بمفردها وكانت في بيئة وضعتها في أعلى مستوى.

يمكن أن تطمح الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا إلى فعل أي شيء، لكن أهدافها بسيطة للغاية. أولاً، تريد مساعدة آيسلندا في التأهل لكأس العالم للسيدات لأول مرة.

إلى جانب ذلك، تضيف: "أريد دائمًا أن أكون أفضل وأعطي 100% وأساعد زملائي في الفريق وأن أكون شخصًا جيدًا".

مع هذه العقلية وأخلاقيات العمل التي لا تعرف الكلل، فلا عجب أن هذه المراهقة الموهوبة قد حققت بالفعل بعض الأهداف الكبيرة، وهي في بداية مسيرتها.