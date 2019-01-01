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دوري أبطال أوروبا

سيسوكو يزيد أوجاع توتنهام قبل مواجهة أياكس!

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Getty Images
الفريق اللندني قد يفقد خدمات لاعب آخر بعد هاري كين قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعلن ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر عن احتمالية غياب اللاعب موسى سيسوكو عن مواجهة فريق أياكس أمستردام في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة المقرر إقامتها يوم 30 من إبريل الجاري.

وكان سيسوكو المرشح لجائزة أفضل لاعب في توتنهام هذا الموسم قد تعرض لإصابة بالفخذ في مباراة إياب ربع النهائي أمام مانشستر سيتي.

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وانضم سسوكو لقائمة مصابي توتنهام التي يتواجد على رأسها قائد الفريق وهداف المونديال الأخير هاري كين.

وعن هذا الأمر قال بوتشيتنيو: "سيسوكو قد لا يكون جاهزًا على المستوى البدني قبل أسبوعين، نتمنى أن يتعافى سريعًا قبل مواجهة أياكس أمستردام، ولكني غير متفائل".

وفي سياق آخر أكد المدرب الأرجنتيني أن إصابة حارس السبيرز هوجو لوريس لا تدعو للقلق، ولكن مشاركته أمام برايتون في الجولة المقبلة للفريق في البريميرليج غير مضمونة".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها توتنهام لقبل النهائي منذ عام 1962.

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