سيسوكو يزيد أوجاع توتنهام قبل مواجهة أياكس!

الفريق اللندني قد يفقد خدمات لاعب آخر بعد هاري كين قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر عن احتمالية غياب اللاعب موسى سيسوكو عن مواجهة فريق أياكس أمستردام في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة المقرر إقامتها يوم 30 من إبريل الجاري.

وكان سيسوكو المرشح لجائزة أفضل لاعب في توتنهام هذا الموسم قد تعرض لإصابة بالفخذ في مباراة إياب ربع النهائي أمام مانشستر سيتي.

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وانضم سسوكو لقائمة مصابي توتنهام التي يتواجد على رأسها قائد الفريق وهداف المونديال الأخير هاري كين.

وعن هذا الأمر قال بوتشيتنيو: "سيسوكو قد لا يكون جاهزًا على المستوى البدني قبل أسبوعين، نتمنى أن يتعافى سريعًا قبل مواجهة أياكس أمستردام، ولكني غير متفائل".

وفي سياق آخر أكد المدرب الأرجنتيني أن إصابة حارس السبيرز هوجو لوريس لا تدعو للقلق، ولكن مشاركته أمام برايتون في الجولة المقبلة للفريق في البريميرليج غير مضمونة".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها توتنهام لقبل النهائي منذ عام 1962.