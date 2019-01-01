كوتينيو: أتمنى اللعب بجوار نيمار

تعرف على تصريحات كوتينيو حول نيمار وميسي وسواريز

أكد فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، رغبته مزاملة مواطنه نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، في أحد الفرق الأوروبية.

نيمار لعب لبرشلونة بين 2013 حتى 2017 وسجل 105 هدفًا في 4 مواسم.

وقال كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "اللعب مع نيمار سيكون أمرًا رائعًا، لقد شاركنا غرفة الملابس كثيرًا مع المنتخب البرازيلي. إنّه لاعب استثنائي".

وتابع: "دوري في المنتخب يشبه ما أقوم به في برشلونة، أعلم أنني اتلقى العديد من الانتقادات ولكن حينما أقدم مستويات طيبة أجد المديح. شخصيًا لا أحب فكرة أنّه حينما تتألق الكل يتعامل وكأنك الأعظم وحينما يتراجع مستواك يعتبرونك الأسوأ في العالم".

اللاعب البرازيلي اعترف بأنّه لا يقدم أفضل مواسمه ولا حتى بين الأفضل إلا أنّه أكد على رغبته في التعلم وتطوير مستواه وتحسين العيوب لكي يكون أفضل في السنوات المقبلة.

"ميسي يقدم مستويات مذهلة، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.. لقد كان دومًا قائدًا في الملعب، والآن هو كذلك داخله وخارجه" 🗨️



🎙️بويول pic.twitter.com/bxXyiwySAw — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

وأوضح: "في كل فريق جديد تحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم وأنا في برشلونة منذ عام وعدة أشهر فقط وبالتالي أحتاج لبعض الوقت لأكون أفضل".

وأردف: "إنّه لشرف لي اللعب بجوار ليونيل ميسي ومشاركته غرفة الملابس ورؤية تفاعلات قدوتي في الملعب. كل شيء معه يبدو سهلًا وأحب تمامًا الطريقة التي يلعب بها".

واختتم: "لويس سواريز صديق مقرب وساعدني كثيرًا منذ انضمامي من ليفربول ويحاول تقديم الدعم لي داخل وخارج الملعب".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى رغبة باريس سان جيرمان التعاقد مع كوتينيو.