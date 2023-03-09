سيرخيو راموس ينفي توجيه السباب لباريس سان جيرمان!

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Sergio Ramos PSG frustrated 2022-23Getty Images
دوري أبطال أوروباسيرجيو راموسباريس سان جيرمانبايرن ميونخ

بايرن ميونخ يتسبب في مشاكل داخل القلعة الباريسية

أظهرت الكاميرات لقطات لقائد دفاع باريس سان جيرمان سيرخيو راموس وهو مستاء للغاية في أعقاب الخسارة من بايرن ميونخ 2-0 ومغادرة دوري أبطال أوروبا.

العديد من التقارير فسرت هذا التأفف على أنه سباب لباريس سان جيرمان تناول لفظًًا خارجًا للغاية.

ولكن راموس عاد لينفي ذلك عبر "تويتر" قائلًا: "أنا لا أتطرق عادة إلى مواضيع من هذا النوع، لكن ليس علي قبول شيء لم يحدث، لا يمكنني أن أقول في أي وقت من الأوقات كلمة باريس مع أي عبارة سيئة، لقد قمت بعمل صوت خيبة أمل بفمي في سياق تعبيري فقط".

وأردف: "اعتدنا فعل ذلك في كرة القدم، دعونا لا نخترع شيئًا من العدم ولا نبحث عن شيء".

اختيارات المحررين