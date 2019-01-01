روديجر: أمامنا 10 نهائيات في البريميرليج، وهيجواين قادر على مساعدة نفسه

المدافع يُشيد بزميله ويتحدث عن المرحلة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد أنتونيو روديجر مدافع تشيلسي بأداء فولهام القوي خلال مباراة الطرفين في آخر جولات الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن المباريات الـ10 المتبقية لفريقه هي بمثابة مباريات نهائية.

وحقق تشيلسي انتصاره الثاني على التوالي في البريميرليج بعد فترة من التخبط والنتائج السلبية والشكوك الكبيرة حول مستقبل المدرب ماوريتسيو ساري، ذلك حين هزم فولهام 2-1 بعدما كان قد تخطى توتنهام بهدفين دون رد.

واحتفل المدافع الألماني يوم الأحد الماضي بعيد ميلاده الـ25، وقد تحدث لموقع ناديه الرسمي قائلًا عن اللقاء "ديربي لندن يُقدم تحدياته الخاصة دومًا".

موضحًا "رغم أنهم فريق يحتل مرتبة متأخرة جدًا في جدول الترتيب، إلا أن فولهام بذل قصارى جهده خلال اللقاء وقد حظوا بدعم هائل من جماهيرهم. كان هناك أوقاتًا من المباراة كانوا هم الأخطر خلالها".

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أضاف "كان انتصارًا مهمًا. لم يتبق سوى 10 مباريات وكل واحدة منهم بمثابة مباراة نهائية. لقد بدأنا أمام توتنهام، والآن واصلنا طريق الانتصارات، وهذا جيد".

لاعب روما السابق أشاد أيضًا بزميله الجديد جونزالو هيجواين الذي سجل أحد هدفي الفوز على فولهام، قال "هدف هيجواين كان مثيرًا للإعجاب، هكذا هو. يُحاول بذل قصارى جهده ويلعب لصالح الفريق".

أتم "رغم أنه لاعب صاحب خبرة ولعب لريال مدريد ويوفنتوس، إلا أن تلك بطولة مختلفة. لذا هناك حاجة للتأقلم، ونحن كلاعبين نريد مساعدته بأكبر قدر ممكن، وهو يستطيع مساعدة نفسه بإحراز الأهداف".