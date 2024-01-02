سيذهل الجمهور.. تركي آل الشيخ يعلن "تطورات هائلة" في ملعب الهلال الجديد

"المملكة أرينا" يتهيأ لاستقبال الهلال..

SHAHID

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن تطورات إنشاء ملعب Kingdom Arena بالرياض، الخاص بنادي الهلال.

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وأنهت شركة نادي الهلال قبل شهرين إجراءات الاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه، ليكون بموجبها "بوليفارد هول" استادًا رسميًا للهلال، تحت مسمى KINGDOM ARENA.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على منصة (X): "وصلت أجهزة تقنية ضوء الشمس البديل (الاصطناعي) من هولندا للحفاظ على زراعة الملعب، والهلال سيفتتح ملعبه نهاية الشهر أمام إنتر ميامي".

وأضاف في تصريح لبرنامج أكشن مع وليد: "تركيب أرضية الملعب بدأ، وزرعنا 3 ملاعب احتياط، وهناك مفاجآت في الملعب ستذهل الجمهور، وإضاءته هي الأقوى وستكون أعلى من كل ملاعب العالم بـ15%، وأحضرنا مخرجين متخصصين والنقل سيكون بتقنية أعلى من 4K".

وواصل: "استخدمنا النقل الجوي لأرضية الملعب رغم ارتفاع تكلفته، لكن كل شيء يهون لإرضاء الجمهور السعودي. وناقشنا فكرة إنشاء ملاعب في مختلف مناطق المملكة، على غرار ملعب المملكة أرينا".

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وختم: "هناك طلبات كبيرة لمشاهدة مباريات كأس موسم الرياض من دول كثيرة على غرار أمريكا واليابان والصين، وسيتمكن المشاهدون من خلف الشاشات لبطولة كأس موسم الرياض، من الاستماع لحديث الحكام مع حكام تقنية (VAR)".

SHAHID