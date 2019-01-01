سيد عبد الحفيظ: الشناوي جاهز لمواجهة شبيبة الساورة

أخبار سارة لجمهور الأهلي قبل المواجهة الهامة يوم السبت القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أرسل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أنباءً سارة إلى جمهور القلعة الحمراء، حول إصابة حارس الفريق محمد الشناوي.

وتعرض الشناوي إلى إصابة في الركبة، غادر على آثرها مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي، مطلع الأسبوع الجاري، ليشارك علي لطفي بديلاً له في المباراة التي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف.

وأوضح عبد الحفيظ إلى أن الحارس تماثل للشفاء بشكل كبير وحالته تحسنت، ولا توجد مشكلة في وجوده ضمن قائمة الفريق أمام شبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا.

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وأشار مدير الكرة إلى أن مشاركة الشناوي بشكل أساسي أو احتياطي، أمر راجع للجهاز الفني، ولكنه سيكون موجوداً في قائمة المباراة.

وأشاد عبد الحفيظ، بالروح الموجودة بين لاعبي الأهلي قبل المواجهة الهامة أمام الفريق الجزائري، ورغبة الجميع في إسعاد جمهور القلعة الحمراء.

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الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط بعد لعب خمس جولات، بينما يتصدر شبيبة الساورة ترتيب المجموعة بثمان نقاط.