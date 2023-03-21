سيدفع ضريبة تصريحاته.. توتنهام يستعد لإقالة أنطونيو كونتي ويختار بديله

نادي توتنهام يستعد لإقالة أنطونيو كونتي من تدريب الفريق..

يبدو أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي سيدفع ضريبة المؤتمر الصحفي الغاضب الذي انتقد فيه لاعبيه بعد التعادل بنتيجة 3-3 أمام ساوثامبتون في الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

صحيفة "Telegraph" الإنجليزية كشفت أن دانيال ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام قد درس الخطوة التالية بعناية، ويبدو مستعدًا تمامًا لإقالة كونتي من تدريب الفريق قبل نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتم تعيين رايان ماسون في تدريب توتنهام بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم بمجرد الموافقة على إقالة كونتي والإعلان عنها.

المدرب الإيطالي كان ثابتًا في انتقاداته إلى توتنهام، والتي يزعم التقرير أنها جعلت من المستحيل عليه العودة إلى منصبه الآن، حيث سافر إلى إيطاليا بمجرد بدء فترة التوقف الدولي يوم الإثنين.

احتل كونتي عناوين الصحف بسبب ردود أفعاله المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد السقوط أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ومع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، يعتقد الكثيرون أنه يحاول إجبار النادي على إقالته من خلال مضاعفة هجومه على مجلس إدارة ولاعبي توتنهام، ويبدو أن أمنية كونتي قد تتحقق.