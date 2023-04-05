سيدات الأهلي يعكرن صفو الأسبوع المميز للراقي!

أسبوع مميز للأهلي في مختلف الألعاب، لكن السيدات يختتمنه بطريقة سيئة

shahid

بينما كان يحتفل رجال الأهلي السعودي بالأمس، بالعودة لصدارة دوري يلو للدرجة الأولى، كانت السيدات تودعن بطولة على الجهة الأخرى.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

رجال الراقي عادوا للصدارة بعدما حققوا فوزًا صعبًا للغاية أمام الجبلين بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ27 من دوري يلو.

أما السيدات فقد ودعن بطولة كرة القدم للصالات من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام مركز التدريب الإقليمي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

فيما تأهل الثنائي الكبير الآخر في بطولة السيدات، إذ فاز النصر أمام نجمة جدة بنتيجة 8-1، وانتصر الاتحاد أمام الترجي بنتيجة 12-0.

جدير بالذكر أن سقوط سيدات الأهلي هو الحدث المخيب الوحيد في أسبوع النادي، بخلاف صدارة دوري يلو، توج الراقي بدوري كرة الطائرة ودوري كرة السلة أيضًا.

Shahid