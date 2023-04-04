أشبه بولادة متعسرة .. الأهلي يرتقي لصدارة دوري يلو من جديد بهزيمة الجبلين

زهيرة عادل
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Ahli 2023 - Murad KhadhariAl Ahli Twitter
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الراقي يعود بثلاث نقاط صعبة خارج أرضه أمام الجبلين

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حقق الأهلي فوزًا عسيرًا أمام الجبلين، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ27 من دوري يلو للدرجة الأولى، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

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الراقي افتتح التهديف المباراة بعد مرور ثماني دقائق فقط، بعدما استغل حسن العلي تمريرة خاطئة من حارس الخصم، ليستخلص الكرة وينفرد مسجلًا في الشباك.

وشهد شوط المباراة الأول هدفًا آخر للراقي عن طريق مودو بارو، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، تم إلغائه بداعي التسلل.

وأدرك الجبلين التعادل في الدقيقة 78 باقدام بلاتا، الهارب من الرقابة داخل منطقة الجزاءن وقبل تدارك دفاع الأهلي للموقف، سدد اللاعب في مرمى محمد الربيعي.

وتنفس جمهور الأهلي الصعداء بعدما خطف فريقه الفوز في الدقيقة 7+90 من ضربة جزاء، احتسبت إثر عرقلة مودو بارو، وأحرز منها رياض بودبوز هدف الفوز.

هذا الفوز رفع رصيد الراقي للنقطة الـ55 ليرتقي لصدارة جدول الترتيب، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد الجبلين عند 33 نقطة في المركز العاشر.

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