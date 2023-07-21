سيجعله من ضمن الأغلى عالميًا .. عرض سعودي خيالي لضم لاوتارو مارتينيز

هل نرى مارتينيز في دوري روشن السعودي؟

أكدت تقارير صحفية، على أن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي، تلقى عرضًا مُغريًا من دوري روشن السعودي، من أجل الانتقال إلى أحد أنديته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مارتينيز نجح في تحقيق كأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده الأرجنتين، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، قبل خسارته أمام مانشستر سيتي.

وأشار الصحفي سيزار لويس ميرلو إلى أن وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز يمتلك بالفعل عرضًا لمدة 4 سنوات، براتب 60 مليون يورو في الموسم الواحد، مما سيجعله ضمن اللاعبين الأعلى رواتب في العالم.

ولم يعط مارتينيز الضوء الأخضر حتى الآن للموافقة على العرض، ولذلك لا يوجد مفاوضات مع إنتر ميلانو حتى الآن، بخصوص التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

ولم يتم تحديد اسم الفريق الذي يحتاج للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، حيث تبحث جميع الأندية عن مهاجمين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبلة.