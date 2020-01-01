سيتيين: لم يتصلوا بي في برشلونة لإخباري بالرحيل، وحاولنا كل شيء

كيكي سيتيين المدير الفني السابق لفريق برشلونة يكشف كواليس العمل داخل جدران النادي الكتالوني.

خرج كيكي سيتيين المدير الفني السابق لفريق برشلونة ليكشف النقاب عن بعض التفاصيل الخاصة برحيله عن صفوف النادي في الصيف الماضي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "راديو ماركا"، وأكد خلالها أنه لم يتلق أي اتصالات من قبل النادي ليخبروه بقرار رحيله.

وقال سيتيين: "برشلونة لم يقدم لي أي تعويضات، ولم يقدم لي أي شيء، هم حتى لم يقوموا بالاتصال بي وأخباري إنني تم طردي".

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وأضاف معربًا عن غضبه: "لو كان ذلك يشير لأي شيء فهو يشير إلى أن النادي يمر بلحظات مقلقة للغاية".

وأكمل: "مثل تلك الأمور تؤثر على المستويات الرياضية، وتكون واضحة للغاية للجميع بشكل يصعب تفاديها".

وأنهى تصريحاته: "عندما وصلنا حاولنا أن نتجاوز تلك العقبات بكل ما لدينا، لقد حاولنا كل شيء لكن الأمر كان مستحيلًا".

جدير بالذكر أن سيتيين كان قد أقيل بعد الخسارة من بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالشتاء الماضي.