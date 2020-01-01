سيتيين عن بايرن ميونخ: سيكون الأمر صعبًا.. انظر إلى ما فعلوه في تشيلسي!

يُطمئن الجماهير على ميسي أيضًا..

اعتبر كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، أن مواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية قياسًا بالعروض التي يقدمها العملاق البافاري.

وكان بايرن قد اكتسح تشيلسي ذهابًا في دور الـ16 في ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة، قبل أن يسحقهم إيابًا مساء السبت في أليانز آرينا برباعية لهدف بنتيجة إجمالية 7-1.

برشلونة هو الآخر اجتاز عقبة نابولي بالفوز عليه في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعدًا ناريًا مع العملاق البافاري يوم الجمعة المقبلة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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سيتيين بعد الانتصار على نابولي قال للإعلام "سيكون الأمر صعبًا للغاية أمام بايرن، أنهوا المواجهة أمام تشيلسي بسبعة أهداف لصالحهم، إنهم فريق رائع وسنرى مباراة رائعة".

كما أضاف "كان الوصول إلى ربع النهائي هو ما نبحث عنه، نود أن ندخل بقية المباريات بنفس حماس اليوم، لقد كُنّا جيدين للغاية واستحققنا الانتصار".

وتابع "نابولي فريق رائع، ما فعلناه اليوم ليس سهلًا، إنهم أحد أفضل الفرق في إيطاليا. سيطرنا بشكلٍ مثالي ولعبنا الشوط الأول بصورة مميزة، الشوط الثاني كانت أهميته أكبر لهم ولكن لم نر خطورة كبيرة".

أما عن إصابة ليونيل ميسي بعد التدخل العنيف من كاليدو كوليبالي عليه، فقال "ضُرِب بقوة، لقد رأيت ذلك، سيتعين علينا التعامل مع الوضع، لكن لا أعتقد أن هناك مشكلة".

"قمت بتهنئة جاتوزو على عمله الكبير مع نابولي، رأيت ما يقوم به والتطوير الهائل في الفريق، يمتلك ميزة استثنائية حقًا."

وأتم مجيبًا على الأسئلة حول أرتور "تمت مناقشة وضعه بالفعل، ليس لديّ ما أقوله".

الجدير بالذكر أن أرتور رفض الانخراط في قائمة برشلونة بدوري أبطال أوروبا قبل أن يعود إلى كتالونيا منذ أيام تفاديًا للعقوبات، غير أن الأكيد أنه لن يشارك مع البرسا في المباريات القادمة.