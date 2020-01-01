سيتين: ميسي متحمس للعودة، وزيادة التبديلات تضرنا

تعرف على تصريحات سيتين حول عودة الليجا

انتقد كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة ، قرار الاتحاد الإسباني -الموافق عليه من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم-بزيادة التغييرات إلى خمسة لاعبين، مؤكدًا تطلع ليونيل ميسي للعودة إلى أرض الملعب.

الاتحاد الإسباني أعلن زيادة عدد التغييرات إلى خمسة لاعبين بدلًا من ثلاثة تجنبًا لتراكم الإرهاق بسبب فترة التوقف.

كما صدّقت المحكمة الرياضية العليا على يوم 11 يونيو موعدًا لعودة الدوري الإسباني.

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وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كنت أتمنى لو حصلنا على فترة أطول في التدريبات قبل عودة المسابقة، ولكن لا توجد أزمة".

وتابع: "قاعدة التغييرات الخمس لن تكون مفيدة لنا، فبرشلونة فريق اعتاد على حسم الكثير من المواجهات في الدقائق الأخيرة أمام خصم مرهق، ولكن الآن سوف تصبح الأمور أكثر صعوبة".

وأوضح: "على صعيد آخر، هذا الأمر سوف يسمح لنا بتعديل الأفكار كثيرًا خلال المباراة ويمنحنا فرصًا أكبر. سوف نرى ما الذي سيحدث وكيف نستفيد منه".

مدرب البلوجرانا أشار إلى أنّ الفريق كان بحاجة إلى راحة عقلية وتجنب التوتر، ولكن حينما تبدأ المنافسات يجب العودة بكل قوة وتركيز لتجاوز المرحلة الصعبة المقبلة، مشيرًا إلى صعوبة تحدي حسم اللقب".

واختتم: "ميسي هو أكثر اللاعبين تحفزًا لاستكمال المسابقة، إنّه لشرف لي رؤيته بهذه القوة في التدريبات، فهو يضيف المتعة والمهارة الخالصة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة تصدر ترتيب الدوري الإسباني قبل فترة التوقف بفارق نقطتين عن ريال مدريد.