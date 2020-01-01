سيتين مازحًا: علينا إعادة الأسطورة إنييستا

سيتين يكشف عديد الجوانب في حياته..

ظهر حب وتقدير كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة ، لأندريس إنييستا، نجم البارسا السابق، وذلك خلال برنامج "تحدي الـ90 ثانية" المعروض على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي الكتالوني.

إنييستا غادر صفوف برشلونة في صيف 2018، وانتقل إلى فيسيل كوبي الياباني، بعد مسيرة حافلة مع البارسا، توج خلالها بكل الألقاب الممكنة.

وبسؤال سيتين عن أسطورته المفضلة، أجاب وهو يبتسم: "إنييستا رغم أنه لم يعتزل بعد.. ربما علينا إعادته إلى برشلونة".

وحول أكثر ما يسعده في كرة القدم الفوز أم الانتصار في اللحظة الأخيرة، اختار بلا تردد الفوز فقط.

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وعن اللاعب الذي كان يستمتع به خلال طفولته، وقع اختيار سيتين على البرتغالي كينيتو، الذي لعب لفريق راسينج سانتاندير في الفترة ما بين 1975 إلى 1978، وعن الفريق الذي شجعه في طفولته، اختار إلبرينيس.

وطُلب من سيتين وصف برشلونة بكلمة واحدة، فأجاب بـ "عملاق"، كما اختار رياضة "التنس" واختار "التنس" والشطرنج كهوياته المفضلة بعيدًا عن كرة القدم.

وبسؤاله عن أول لاعب قابله في غرفة خلع الملابس قبل أول مباراة رسمية له كمدرب لبرشلونة، أجاب "راكيتيتش".

ورفض سيتين الكشف عن مثله الأعلى بعيدًا عن الرياضة، حيث قال مازحًا: "لقد أغلقت".

وعن مغنيه المفضل، لم يتردد سيتين في اختيار الأمريكي بروس سبرينجستين.

فيما يتعلق باللغات، قال إنه يتكلم الإسبانية والقليل من الإنجليزية.

وبسؤاله عما إذا بات يفضل اللون الأحمر والأزرق، أجاب "الأخضر"، كما اعترف أنه يملك حيوانًا أليفًا.

ويحتل الفريق الكتالوني، صدارة الدوري الإسباني ، برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.