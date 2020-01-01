سيتين: أراقب برشلونة من المنزل رغم كورونا

أفتقد إلى التدريبات كثيرًا..

حثّ كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، كافة الجماهير على استمرارهم في العزل الطبي لمواجهة فيروس كورونا، كما أكد أنه يُتابع عن كثب فريقه وسير الأمور رغم توقف النشاط الكروي.

وكان برشلونة قد استرجع صدارة الدوري الإسباني قبل أيام من تعليق النشاط الرياضي في أغلب دول العالم بسبب كورونا، وقد أعرب سيتين عن افتقاده للتدريبات أيضًا.

صاحب الـ62 عامًا في فيديو نشرته قناة برشلونة قال "حسنًا، أنا هنا في المنزل، محصور مثلكم جميعًا أو الغالبية العظمى ممن ينبغي أن يكونوا في المنزل، أحاول الاستفادة من وقتي وأحافظ على روتين معين حتى لا أكون قاسيًا على نفسي.".

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كما أضاف متحدثًا عن الوقت الراهن في عمله كمدرب لبرشلونة "أنا نشط مع ما يناسب المرحلة في عملي، وانتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، نحن يمكننا الاستمرارية من المنزل في هذه الفترة.".

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"أكثر ما افتقده هو اللون الأخضر والأعواد والأدرينالين والحمل الذي أتغذى عليه منذ 40 عامًا بشكل مستمر، هُنا في المنزل لديّ اللون الأخضر فقط (يضحك)."

وأتم "يزداد الافتقاد يومًا تلو الآخر، أفتقد إلى التواصل وأن أكون مع لاعبيني والأشخاص الذين أعمل معهم والمناخ العام الرائع. أعد بأن فريق عملي سيعود بكل قوة وحماسة مع انتهاء الأزمة. أتمنى أن تكون المحنة خفيفة عليكم، سينتهي كل ذلك قريبًا.".

يذكر أن سيتين قد تولى مقاليد قيادة العملاق الكتلاني خلفًا لإرنستو فالفيردي في يناير الماضي، وقد خسر الكلاسيكو الأول له قبل توقف النشاط بهدفين نظيفين في سانتياجو برنابيو إلا أن هذا لم يعيقه عن تصدر الليجا.

