جوارديولا يدخل في صفقة خليفة سواريز

يُحدد قائمته للصيف..

زعمت تقارير من صحيفة آس أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد وضع قائمة اللاعبين الذين يود التعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من أن موقف السيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لا يزال على المحك بعد قرار الإيقاف الأوروبي لخرق قانون اللعب المالي النظيف، إلا أن هذا لم يمنع الفيلسوف عن تحديد أهدافه الصيفية.

لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، أتى على رأس هذه القائمة لدعم مركز المهاجم الصريح، ليكون بذلك سيتي منافسًا كبيرًا لبرشلونة على الظفر بمن يُعتقد أنه سيكون خليفة لويس سواريز في الكامب نو.

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أيضًا، فإن المدرب الكتلاني يضع عينه نصب تدعيم مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر بعد المعاناة التي تكبدها هذا الموسم بسبب الإصابات وتراجع مستوى أغلب اللاعبين وكبر عمرهم.

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بن شيلويل وروبين دياز ودايوت أوباميكانو وناثان أكي هم اللاعبون المقترحون لدعم الدفاع، غير أن المهمة لن تكون سهلة أيضًا، فجميعهم أهداف من كبار الأندية الأوروبية.

كما ينشد جوارديولا التعاقد مع أداما تراوري، لاعب ولفرهامبتون، والمتألق جاك جريليتش، قائد أستون فيلا، وجيمس ماديسون، متوسط ميدان ليستر سيتي، ويرى في الثنائي الأخير فرصة لتعويض إلكاي جوندوان وتقوية مركز منتصف الملعب بعد التراجع المفاجئ هذا الموسم.

يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية لا يُعرف متى سيبدأ ومتى سينتهي في ظل فاجعة فيروس كورونا وسط تأكيدات أن فيفا سوف يمده نتيجة لاستمرار الدوريات المتوقع خلال فصل الصيف لتعويض التأجيل الحالي.