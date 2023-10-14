سيتفرغ للنصر؟ رونالدو يعلن موقفه النهائي من الاعتزال الدوالي!

قرار حاسم من النجم البرتغالي

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن موقفه من الاعتزال الدولي من اللعب مع منتخب بلاده قبل يورو 2024.

نجم النصر السعودي تألق بصورة ملفتة للأنظار خلال فوز البرتغال على سلوفاكيا بنتيجة 3/2، حيث سجل ثنائية لفريقه ليساهم في ضمان التأهل إلى اليورو.

وبعد انتهاء المباراة تحدث رونالدو للصحفيين عن إمكانية الاعتزال اللعب الدولي، ورد على هذا السؤال قائلًا:"أتمنى التواجد في اليورو العام القادم، لا يزال الكثير من الوقت المتبقي على انطلاق المسابقة، أتمنى ألا أعاني من أي مشكلة أو إصابة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لقد غادرت البرتغال مبكرًا لكنها تظل بيتي، إنهم يدعمونني في كل ملعب في البرتغال، يجب تهنئة الجماهير على الاستقبال الذي قدموه لنا، وأؤمن كثيرًا بأن هذا التأهل جاء بفضلهم".

وعن إمكانية السفر لمواجهة البوسنة بعد ضمان التأهل:"بالطبع سأذهب إلى هناك ولكني لا أعرف ما هو قرار المدرب، أنا متاح دائمًا لمساعدة المنتخب الوطني".

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يذكر أن البرتغال تحتل الآن المركز الأول بالمجموعة العاشرة لتصفيات اليورو بـ21 نقطة، بفارق شاسع عن سلوفاكيا الثانية بـ13 نقطة، لذلك مواجهة البوسنة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على تأهل رونالدو ورفاقه.