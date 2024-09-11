بعد أزمة العنصرية .. إنزو فرنانديز يورط نفسه في مشكلة جديدة مع شرطة إنجلترا!

سيارة بورش تضع الأرجنتيني في قائمة الحظر

تلقى الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي، عقوبة من القضاء البريطاني بحظره من قيادة السيارات لمدة 6 أشهر كاملة.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن إنزو الذي لم يتواجد اليوم في المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم، فرضت عليه عقوبة الحظر من القيادة بسبب كثرة المخالفات المرورية التي ارتكبها في ويلز.

وأشارت إلى أن فيرنانديز (23 عامًا)، تمت إدانته بتهمتين، تتعلقان برفضه تحديد هوية سائق سيارة "بورش كايين"، حيث تعتقد السلطات أنها تخصه، بينما قامت هذه السيارة بتخطي إشارة المرور الحمراء بإحدى المناطق في ويلز خلال شهر نوفمبر.

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وأضافت أن النجم الأرجنتيني، متهم أيضًا بتخطي السرعة المسموحة له أثناء تجوله في سوانزي خلال شهر ديسمبر الماضي، لكن لم يثبت أن فرنانديز هو سائق السيارة.

رغم وأن إنزو هو المالك المسجل للسيارة المضبوطة بالمخالفتين، إلا أنه لم يستجب لطلبات الشرطة للحصول على معلومات، وهو ما عرضه لعقوبة الحظر من القيادة لمدة 6 أشهر، بخلاف تغريمه مصاريف قدرها حوالي 3 آلاف جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك بعد أن تعرض فرنانديز لانتقادات بسبب قيامه بتصوير نفسه وزملائه في المنتخب الأرجنتيني وهم يغنون هتافات مهينة للاعبين من ذوي البشرة السمراء في فرنسا، بعد فوزهم بكأس كوبا أمريكا في يوليو الماضي.