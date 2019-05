من سيء لأسوأ - أرقام كارثية لريال مدريد بعد الهزيمة من بيتيس

خسر نادي ريال مدريد مرة أخرى في الموسم الحالي وهذه المرة أمام ريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد تلقى أول خسارة له مع زين الدين زيدان خلال الموسم الجاري في ملعب "سانتياجو برنابيو" منذ توليه المهمة في مارس الماضي.

ووصل الملكي إلى 18 هزيمة خلال الموسم الجاري بجميع البطولات وهو أسوأ سجل منذ موسم 1995-1996 كما خسر 12 لقاء في الدوري الإسباني وهو أكثر عدد من الهزائم منذ 1998-1999.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينهي فيها ريال مدريد الليجا برصيد أقل من 70 نقطة، إذ حصد 68 نقطة فقط خلال الموسم الجاري وهوالأسوأ منذ موسم 2001-2002 حينما حقق 66 نقطة.

كما أنّه أقل فريق يحصد عدد من النقاط ويصل للمركز الثالث منذ فالنسيا في موسم 2011-2012 حينما حقق 61 نقطة.

وأصبح كيكي سيتين، المدير الفني لريال بيتيس، أول من ينتصر في ملعبي "كامب نو" و "سانتياجو برنابيو" خلال موسم واحد منذ جريجوريو مانزانو حينما حققها مع ريال مايوركا في موسم 2002-2003.

