سؤال هلالي يفجر صراع رونالدو وميسي من جديد.. "هذا الأفضل"

الأمير عبد الله بن مساعد يفاجئ جماهير الهلال والنصر بسؤال مثير

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طرح الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، سؤالًا جدليًا حول الفريق الأفضل بين قطبي الرياض، بناءً على المقارنة التاريخية بين أسطورتي الكرة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، في يناير 2023، في صفقة أحدثت صدى واسعًا في الأوساط الرياضية العالمية، بعد قدومه من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما قدم الهلال عرضًا قياسيًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الصيف الماضي، قبل أن يقرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وقال بن مساعد، خلال تصريحات لفضائية أبوظبي الرياضية، "ما يفرحنا كهلاليين هو البطولات وليس التعاقدات، وهذه كانت وجهة نظري في صفقة ميسي وقدوم نيمار، لم أفرح بصفقة نيمار، وكنت أرى أن نتعاقد مع أكثر من لاعب على مستوى عالٍ، أفضل من التعاقد مع ميسي بمفرده، ولذلك سعدنا بقدوم ميتروفيتش، لأننا نريد اللاعب الذي يقاتل في الملعب، وربما كانت إصابة نيمار قد أفادت الهلال بشكل أكبر."

وأضاف "عندما انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان، في وجود نيمار، راهنت الجميع بأن باريس سان جيرمان لن يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، لأن فريق الكرة ما يمشي بثلاثة لاعبين أو اثنين ما يرجعون أو يقاتلون، قد تستحمل واحدًا ما يرجع أو آخر لا يدافع، ولننظر إلى لاعب مثل سالم الدوسري الذي يقاتل، والدليل أن تنظر عندما يخسر الفريق الكرة، نحن بحاجة للاعبين الذي يقاتلون أو يفتكون للحصول على الكرة، وفي رأيي، إن سالم أثبت نفسه كأحد أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة السعودية".

ووجه بن مساعد سؤالًا ناريًا، قائلًا "من الأكثر فرحًا لحظة صفقة رونالدو.. النصر أم الهلال؟ والآن من الأكثر فرحًا.. النصر مع رونالدو أم الهلال بدون ميسي؟ العبرة بالفوز في الملعب وتحقيق بطولات الدوري وآسيا بالنسبة لي أهم من الصفقات الكبرى".

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وقال بن مساعد إنه دائمًا ما يدعو للهلال في صلواته، بعد الجنة والرزق، مضيفًا أن الله استجاب لدعوته التي كان يدعوها دائمًا للهلال، حيث كان يدعو بأن يصبح الأكثر تتويجًا في المملكة، مضيفًا أن الهلال إذا شارك في كأس العالم للأندية 2025 بكامل نجومه ودون إصابات، فإنه يملك فرصة التتويج باللقب.

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