سويدي وأرجنتيني على طريقة روكي.. تكتيك برشلونة الجديد في الصفقات

صفقة فيتور روكي ينتظر أن تفتح الباب في برشلونة لنجوم شباب كثيرين..

يدرك كيان نادي برشلونة متمثلًا في رئيس مجلس إدارته جوان لابورتا ومديره الرياضي ديكو، أن البلوجرانا لم يعد بذات الرفاهية المالية فيما يتعلق بانتداب أفضل النجوم ذوي الأسعار العالية في أوروبا.

إستراتيجية برشلونة في جلب الصفقات تتغير كليًا، خصوصًا في أعقاب صفقة فيتور روكي التي ينتظر أن تفتح الباب لقطاع عريض من النجوم الشباب داخل قلعة برشلونة.

يستهدف برشلونة ثنائيًا مختلف الخصائص بشكل كبير، وهما لاعب الوسط السويدي الشاب لوكاس بيرجفال، إضافة إلى كلاوديو إتشيفيري موهبة الأرجنتين المرتقب.

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الاثنان يبلغان من العمر 17 عامًا، الأول ينشط في صفوف نادي دجورجاردنس السويدي، بينما الثاني حمل ألوان ريفر بليت في 4 مباريات محلية.

برشلونة قريب من الثنائي، لكن في هذا التوقيت يمكن أن يدخل ناد آخر من عمالقة أوروبا لينافس البلوجرانا على أي من الصفقتين، لكن هذا بشكل عام تكتيك برشلونة الجديد في الصفقات.