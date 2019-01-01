سون يفتتح أول الأهداف الرسمية على ملعب توتنهام الجديد

اللاعب الكوري الجنوبي يحفر اسمه في تاريخ ملعب توتنهام الجديد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أحرز اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين أول الأهداف الرسمية على ملعب توتنهام هوتسبر الجديد، وذلك في شباك فريق كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت مؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من البريميرليج.

هدف سون جاء في الدقيقة الخامسة والخمسين، ليحفر اسمه في تاريخ الملعب الجديد، والذي يخوض فيه السبيرز أولى مبارياتهم الرسمية.

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وكان النادي اللندني قد خاض آخر مبارياته على ملعبه القديم وايت هارت لين يوم الرابع عشر من مايو عام 2017، والذي تم هدمه وبناء ملعب توتنهام الجديد بدلًا منه.

وكانت كتيبة المدرب ماوريسيو بوتشيتنيو تخوض المباريات طوال هذه الفترة على ملعب ويمبلي الخاص بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان الملعب قد افتتح تجريبيًا منذ أيام في مباراة ودية بين أساطير توتنهام هوتسبر وأساطير إنتر ميلان، قبل خوض توتنهام أولى المباريات الرسمية عليه أمام كريستال بالاس.