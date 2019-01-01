سون: وجودي في الملعب يمنحني أفضل لحظات حياتي

المهاجم الكوري الجنوبي يكشف سر تألقه مع توتنهام هذا الموسم

يعيش المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، أفضل لحظات مسيرته الكروية مع فريقه الحالي توتنهام هذا الموسم.

توتنهام يعاني حالياً من غياب نجميه ديلي ألي وهاري كين، ومع ذلك لم تتأثر النتائج بسبب تألق سون.

اختلاف العقلية وسوء التوزيع وأهم أسباب فشل ساري مع تشيلسي

الكوري لعب دوراً هاماً في العديد من المناسبات، كان آخرها في الفوز على بوروسيا دورتموند 3/0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

اللاعب تحدث في تصريحات صحفية، عن السر الذي يجعله يتألق ويظهر في حالة سعادة كبيرة.

🔴 مانشستر يونايتد يحتفل بذكرى مرور 20 عامًا على تحقيق الثلاثية ( البريميرليج والكأس ودوري الأبطال) في مباراة خيرية أمام أساطير @FCBayernAr يوم 26 مايو المقبل.



👔 الرائع في الأمر هو عودة السير أليكس فيرجسون إلى مقاعد التدريب في هذه المباراة



✨ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق 🙌 pic.twitter.com/dz6fmXBee8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

وقال سون:"أحاول الاستمتاع بكل لحظة، بكل أمانة لا يوجد شيء يجعلني سعيداً أكثر من لعب كرة القدم".

وأضاف صاحب الـ26 عاماً:"لا أشعر بأي ضغوط كبيرة، ولكن عندما أتعرض لأي منها، أعتمد على الكرة من أجل التحسن".

جوارديولا الصغير "مشجع ريال مدريد" يعود لبرشلونة من جديد

وتابع:"أحاول التفكير في اللعبة عندما أشعر بالغضب أو أمر بلحظات صعبة في حياتي، وهذا ما يساعدني على الاستمرارية بهذا الشكل".

يُذكر أن سون نجح في تسجيل 16 هدف في 32 مباراة لعبها مع توتنهام هذا الموسم حتى الآن.