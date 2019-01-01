سون: لن أتزوج طالما أن لاعب كرة قدم

سون هيونج مين نجم فريق توتنهام هوتسبير يؤكد أنه يرفض الزواج طالما كان لاعب كرة قدم، حيث يسعى لجعل تركيزه منصب على لعبته المفضلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم وسط ملعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنه يؤجل مشروع الزواج في حياته بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يسعى لجعل كرة القدم هي الأولوية الأساسية في حياته في الوقت الحالي.

وقال سون: "عندما تتزوج يجب أن تأتي العائلة والأسرة والأطفال في المقام الأول وقبل أي شيء، بعد ذلك ستحتل كرة القدم المركز الثاني، والدي أخبرني بذلك وأنا أوافقه".

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وأضاف: "طالما أنا ألعب كرة قدم في مستويات عالية أريد أن أجعل كرة القدم هي الأولوية بالنسبة لي، فلا يمكن معرفة أبدًا كم عام يمكنك أن تكون في هذا المستوى".

وأكمل: "إذا ما أنهيت مسيرتي وأنا في الـ 33 أو الـ 34 من عمري سيكون لدي وقت كافي لأعيش مع عائلتي من بعدها واجعلهم الأولوية بالنسبة لي".

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جدير بالذكر أن سون يمر بواحدة من أفضل مواسمه الكروية بعد حصوله على ميدالية أولمبياد أسيا الذهبية وتقديمه لمستويات طيبة للغاية رفقة توتنهام.