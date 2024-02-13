سونيس: كلوب أسطورة تفوق على فينجر!

مدرب آرسنال لم يفز أبدًا باللقب الأغلى!

أكد جرايم سونيس أسطورة ليفربول، أن الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، يستحق مكانة أكبر من أرسين فينجر، الذي قاد آرسنال 22 عامًا.

وحصد كلوب كل الألقاب الممكنة خلال 9 سنوات مع ليفربول، بينما فشل فينجر الذي حصد الدوري الإنجليزي 3 مرات، في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال سونيس، في تصريح لـ" talkSPORT": "إنجازات كلوب تمنحه مكانًا أعلى في ترتيب المدربين من فينجر، الذي لم يفز أبدًا بدوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "أعتقد أن مسابقة واحدة، سواء كنت أبالغ في تقديرها أم لا، لكنني أعتقد أن هناك الكثير من الاهتمام والسحر المحيط بدوري الأبطال في الوقت الحاضر".

وختم: "أن تكون قادرًا على القول إنك مدرب فاز بدوري أبطال أوروبا، أعتقد أن هذا يضعك في فئة أسطورية".

وسيغادر كلوب معلب آنفيلد في نهاية الموسم الحالي، لكن لا تزال هناك جوائز ينافس عليها، حيث يتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج، وتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، كما بلغ نهائي كأس كاراباو والدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.