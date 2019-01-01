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سولي: شجار ليفاندوفيسكي وكومان أمر مرفوض

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سولي يتحدث حول الأزمة التي نشبت بين نجمي بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفيسكي وكينجسلي كومان

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث المدافع الألماني نيكلاس سولي عن المشكلة التي حدثت بين زميليه في بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفيسكي وكينجسلي كومان.

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وكان شجار بسيط قد نشب بين ليفاندوفيسكي وكومان في مقر مركز تدريبات بايرن ميونيخ بنهاية الأسبوع الماضي.

وأدى هذا الشجار إلى تعطيل مران بايرن ميونيخ حتى تم إنهاؤه بواسطة اللاعبين والمدرب نيكو كوفاتش في النهاية.

لكنه بالطبع على الرغم من إنهائه إلا أنه ترك انطباعًا سلبيًا بين اللاعبين وانطباعًا سلبيًا عن الأجواء داخل بايرن ميونيخ.

وحول ذلك، قال نيكلاس سولي المدافع الدولي الألماني إن مثل هذه الحوادث تضر بسمعة كرة القدم الألمانية بشكل عام.

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يذكر أن سولي كان له دورًا كبيرًا في احتواء الأزمة بين اللاعبين وفي عدم جعلها تتفاقم وتؤثر على الأجواء.

 

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