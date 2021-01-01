سولشاير: 21 فوز متتالٍ؟ هناك رقم قياسي سيتم كسره

أبرز ما جاء في مؤتمر سولشاير قبل مواجهة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن المواجهة المنتظرة أمام الجار سيتي ستكون صعبة، ولكن فريقه لن يدخل اللقاء إلا من أجل البحث عن الفوز فقط.

وتحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد اليوم في مؤتمر خاص بالمباراة المنتظرة أمام مانشستر سيتي في ديربي المدينة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في الديربي في مواجهة الدور الأول بينهما بدون أهداف في مباراة لم تحمل المستوى المطلوب من كلا الفريقين..

وحول ذلك، قال سولشاير إنه يأمل في الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكدًا أنه قادر على مواجهة التحديات الحالية والمنافسة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وفيما يخص الأرقام القياسية مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد الذي يتفوق علينا فيما يتعلق بجدول الترتيب في البريميرليج هذا العام، علينا محاولة الفوز عليهم من أجل تقليل الفجوة".

وأضاف: "سنحاول تحقيق النقاط لكي نقلل الفارق بيننا وبينهم، لقد قاموا بسلسلة انتصارات مميزة وقدموا فترة رائعة في الأشهر الماضية بصورة تستحق الاحترام للاعبين والمدرب".

حول الرقم القياسي الذي حققه مانشستر سيتي قال: "لديهم 21 فوزا على التوالي، نحن أيضًا كان لدينا رقم آخر بـ 21 مباراة خضناها خارج قواعدنا دون التعرض لأي هزيمة".

وأكمل في السياق ذاته: "سيتم كسر أحد الرقمين القياسيين في لقاء الغد، لذلك دعونا نرى أي رقم سيكسر، وذلك سيتضح فقط في نهاية اللقاء ولا يمكن التكهن بأي شيء الآن".

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة في الوقت الحالي بغارق كبير عن ملاحقه مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة.