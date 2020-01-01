سولشاير يوضح المركز الذي سيدعمه مانشستر يونايتد من ميركاتو الشتاء

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه في حاجة للدعم في عدة مراكز.

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على أهمية دخول فريقه لسوق الانتقالات الشتوية من أجل دعم عدة مراكز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وأكد خلالها أن الفريق يعاني في بعض الأحيان من النقص في مراكز عديدة وتلك المعاناة تنعكس على النتائج والأداء.

وقال سولشاير: "في بداية الموسم كان لدينا أربعة لاعبين في حالة جيدة من أجل اللعب في مركزين فقط، ولم نجد البدلاء في سوق الانتقالات بالقيمة التي تناسبنا".

وأضاف: "كنا نبحث عن منح الفريق بعض التدعيمات في عدة مراكز، ففي النهاية تكون الخيارات أكبر أمامك بوجود ثلاثة لاعبين في كل مركز".

سولشاير يرد بقسوة على فان بيرسي

وأكمل: "مثلما الحال مع ماتيتش وفريد علينا أن نعتمد عليهما بشكل كامل وأن نطلب منهم الاستمرار في تقديم كل ما لديهما، الأمور لم تكن سهلة فماتيتش يغيب منذ فترة وبوجبا كذلك لذلك الحمل كله على ماكتوميناي وفريد".

وأنهى تصريحاته: "مثل تلك الظروف تمنحنا خيارات أقل وفي ظل وجود مباريات هامة عديدة في الفترة المقبلة سنرى إذا ما كان هناك من يناسبنا في سوق الانتقالات وسنتجه لضمه".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بعد مرور 21 جولة.