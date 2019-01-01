سولشاير يكيل المديح لشبابه وينتقد البوكسينج داي

هل هو على حق في انتقاده؟

عبّر أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه أمام نيوكاسل، واعتبر أن مستقبل المانيو في آمان بوجود اللاعبين الشباب المتألقين في قائمة ملعب الأولد ترافورد.

وكان المانيو قد سحق ضيفه نيوكاسل بأربعة أهداف لهدف، فعلى الرغم من تقدم الضيوف في الدقائق الأولى، إلا أن ثنائية مارسيال وقذيفة جرينوود ورأسية راشفورد أمنوا الثلاث نقاط لليونايتد.

سولشاير تحدث بعد المباراة وقال "بعدما تقدموا علينا بهدف، تمكنا بنجاح من جعلهم يرتكبون أخطاء، فعلنا ذلك بشكل جيد حقًا. خلقنا فرصًا أمام واتفورد أيضًا ولكننا لم نستطع أن نستغلها بالشكل الصحيح عكس اليوم.".

وأضاف "جرينوود؟ إنه مهاجم عظيم، أنت تعرف أن فرصه في تسجيل الهدف أكثر من احتمالية أن يُضيع الكرة، والطريقة التي يسجل بها في النهاية من الرائع أن تراها، فهو لا يكترث بأي شيء حوله.".

ماجواير: مباراة نيوكاسل ستكون درساً لنا ونستطيع تسجيل الكثير من الأهداف

"الثلاثي الهجومي هم خطر على أي فريق بمجرد أن نتمكن من الحصول على مساحة كما حدث لنا اليوم. الأولاد لا يستسلموا أبدًا، نحن نعرف أننا سنحصل على نقطة أو ثلاث مهما كلف الأمر."

وعن بوجبا قال "ما زال الوقت مبكرًا بالنسبة له، لقد كان بعيدًا لفترة طويلة، لكن عليه أن يعتاد على الأجواء واللعب من جديد، سيكون أفضل وأفضل.".

وأتم "ليس من العدل أن نطلب من اللاعبين المشاركة في مباراتين في ثلاثة أيام، لكن علينا فقط أن نمضي قدمًا، نحن شباب وقويون عقليًا مما يعني أننا سوف نكون مستعدين للمباراة المقبلة.".

الجدير بالذكر أن فوز اليونايتد اليوم قد جعل الفارق بينه وبين المربع الذهبي 4 نقاط فقط، وسيلتقي الفريق يوم السبت المقبل مع بيرنلي في مباراة سهلة نسبيًا على ملعب تورف مور.